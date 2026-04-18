Володимир Яремко із села Глибочок Борщівської громади загинув на пекельній Донеччині ще у грудні 2024-го. Володимир захищав Україну в АТО, з перших днів повномасштабного вторгнення знову пішов боронити рідну землю. Бо він був справжнім, відповідальним, добрим і щирим. Вічна пам’ять і шана Герою!

«9 грудня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок артилерійського обстрілу та ударів FPV-дронами біля н.п. Благодатне Донецької області, загинув молодший сержант ЯРЕМКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1984 року народження, житель с. Глибочок Борщівської територіальної громади.

Володимир – учасник АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної землі проти клятого московита.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Володимира стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!», – повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Зустріч тіла полеглого воїна-захисника Володимира Яремка відбудеться в понеділок 20 квітня 2026 році о 9.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві. Далі кортеж з тілом загиблого буде рухатися за маршрутом: вулицями: Ст. Бандери, І. Мазепи, Т. Шевченка (центр міста) і до рідного села.