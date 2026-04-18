З початку року на Тернопільщині міграційники виявили 15 нелегальних мігрантів. Відповідно до вимог чинного законодавства, прийнято рішення про їх примусове повернення до країни походження або третьої країни

Про це повідомили у міграційній службі Тернопільської області.

У межах здійснення контролю за дотриманням міграційного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто іноземців за порушення правил перебування на території України. Зокрема, на підставі частини першої статті 203 КУпАП притягнуто 28 осіб, за частиною другою цієї ж статті – 24 особи, а за частиною третьою – 1 іноземця.

Крім цього, за порушення вимог статті 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується невиконання обов’язків приймаючою стороною, складено 5 адміністративних протоколів.

Також виконане одне рішення про добровільне повернення.