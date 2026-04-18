Відбувся II етап змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські студентські ігри» з волейболу.

Волейбольна команда дівчат ЗУНУ продемонструвала високий рівень підготовки і справжній командний дух, гідно представивши університет на спортивній арені.

За результатами напруженої боротьби тернопільські спортсменки здобули почесне І місце, виборовши заслужене «золото» та отримавши путівку до наступного – регіонального етапу змагань, який відбудеться у Рівному.

Це досягнення є результатом наполегливої праці, системних тренувань та професійного наставництва тренерів, які щоденно вкладають свої знання і досвід у розвиток студентського спорту.

Вітаємо волейболісток та їхніх наставників із вагомою перемогою!