Жорстока війна обірвала ще одне життя. На Дніпропетровщині загинув Іван Мазур. Вічна памʼять і слава захиснику України!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Мазур Іван Ярославович загинув 19 липня у Дніпропетровській області області. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.