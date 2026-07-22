Поліцейські Чортківського районного управління поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної події, унаслідок якої травмувалася десятирічна дівчинка.



За попередньою інформацією, подія трапилася 20 липня в селі Ягільниця. Дівчинка 2016 року народження, керуючи електросамокатом, не впоралася з керуванням, впала на дорогу та вдарилася головою.



Після падіння дитині допомогли очевидці. Потерпіла зателефонувала батькові, який забрав її додому. Однак наступного дня самопочуття дитини погіршилося, тож батьки звернулися за медичною допомогою.



Лікарі діагностували у неповнолітньої тяжкі травми голови. Наразі дитина перебуває на стаціонарному лікуванні у нейрохірургічному відділенні.



Правоохоронці встановлюють усі обставини події. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.



Поліцейські наголошують, що електросамокат – це не іграшка, а транспортний засіб, який за лічені секунди може стати причиною тяжких травм. Через значну швидкість та відсутність достатнього досвіду керування діти часто не встигають зреагувати на зміну дорожньої ситуації або втрачають контроль над транспортом. Правоохоронці закликають батьків не дозволяти дітям користуватися електросамокатами, а також пояснювати правила безпечної поведінки на дорозі.





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