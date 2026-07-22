

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області повідомляє, що з метою підвищення ефективності дистанційного обслуговування громадян, починаючи з 27 липня 2026 року, телефонні консультації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України, надаватимуться виключно через єдиний Контакт-центр за номерами:

0 800 503 753

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Графік роботи Контакт-центру:

Понеділок-п’ятниця: з 08-00 до 20-00

Субота: з 08-00 до 14-00

Неділя – вихідний.