Як тернополянам зателефонувати до Пенсійного фонду?
Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області повідомляє, що з метою підвищення ефективності дистанційного обслуговування громадян, починаючи з 27 липня 2026 року, телефонні консультації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України, надаватимуться виключно через єдиний Контакт-центр за номерами:
0 800 503 753
(044) 281-08-70
(044) 281-08-71
Графік роботи Контакт-центру:
Понеділок-п’ятниця: з 08-00 до 20-00
Субота: з 08-00 до 14-00
Неділя – вихідний.