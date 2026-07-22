Студент спеціальності «Міжнародне право» Ярослав Рудов успішно завершив участь у міжнародній літній школі «Free Summer School for Ukrainian Law Students and Junior Lawyers: Legal Skills in a Time of War», що проходила в Празі.

Протягом двох тижнів інтенсивного навчання учасники працювали з провідними європейськими юристами, вдосконалювали практичні навички юридичного інтерв’ювання, опановували особливості роботи з клієнтами та свідками, які пережили травматичний досвід, а також поглиблювали знання з міжнародного кримінального права та міжнародного правосуддя.

Участь у програмі стала цінним професійним досвідом, сприяла розвитку практичних компетентностей, обміну досвідом з колегами з різних країн Європи та розширенню міжнародних професійних зв’язків.



