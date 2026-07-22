25–26 липня у парку Тараса Шевченка в Тернополі працюватиме унікальна інтерактивна сімейна локація «Парк Дивотварин». Відвідати її можуть усі охочі – вхід є вільним.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

«Парк Дивотварин» – це тематичний простір, де фантазія оживає у вигляді масштабних дивовижних фігур. На гостей чекатимуть цікаві фотолокації, розважальні активності та відпочинок для всієї родини.

У програмі заходу — масштабні фігури дивотварин; розважальна зона від компанії–партнера; майстер-клас для дітей; сімейні активності та зони відпочинку.

Коли:

25 липня (субота) – з 12:00 до 20:00;

– з 12:00 до 20:00; 26 липня (неділя) – з 10:00 до 18:00.

Організатори запрошують тернополян та гостей міста провести літні вихідні разом із рідними та друзями, відвідати «Парк Дивотварин» і отримати яскраві враження.