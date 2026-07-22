У Тернопіль приїжджає “Парк Дивотварин” — гігантські арт-інсталяції та безкоштовні розваги для дітей
25–26 липня у парку Тараса Шевченка в Тернополі працюватиме унікальна інтерактивна сімейна локація «Парк Дивотварин». Відвідати її можуть усі охочі – вхід є вільним.
Про це повідомили у Тернопільській міській раді.
«Парк Дивотварин» – це тематичний простір, де фантазія оживає у вигляді масштабних дивовижних фігур. На гостей чекатимуть цікаві фотолокації, розважальні активності та відпочинок для всієї родини.
У програмі заходу — масштабні фігури дивотварин; розважальна зона від компанії–партнера; майстер-клас для дітей; сімейні активності та зони відпочинку.
Коли:
- 25 липня (субота) – з 12:00 до 20:00;
- 26 липня (неділя) – з 10:00 до 18:00.
Організатори запрошують тернополян та гостей міста провести літні вихідні разом із рідними та друзями, відвідати «Парк Дивотварин» і отримати яскраві враження.