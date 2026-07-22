У Почаєві на Тернопільщині сталася масштабна пожежа: вогонь охопив 250 кв. м
Упродовж минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі — у Драганівці, Поплавах та Почаєві.
Найбільша пожежа сталася вночі у Почаєві. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Там вогонь охопив дві суміжні господарські будівлі на площі 250 м.кв. До гасіння залучалися рятувальники 23-го державного пожежно-рятувального поста, 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільна пожежна команда села Лопушне.
Унаслідок пожежі пошкоджено житловий будинок, однак вогнеборцям вдалося врятувати три житлові та одну господарську будівлі й не допустити подальшого поширення полум’я.
У селі Драганівка загорілося сміття поблизу приватного гаража. Вогонь пошкодив покрівлю та облицювання стін, однак рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини не допустили повного знищення будівлі.
У Поплавах підрозділ 24-го державного пожежно-рятувального поста ліквідував пожежу сухої трави на площі 0,05 га.
Причини пожеж та суми матеріальних збитків з’ясовують.