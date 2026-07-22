У закладах загальної середньої освіти Чортківської громади триває вступна кампанія до перших класів. Наразі батьки подали вже 259 заяв на зарахування дітей до школи.

Найбільше майбутніх першокласників цьогоріч планують навчатися у Чортківському ліцеї №7, куди подано 84 заяви, повідомили в міськраді. Далі за кількістю охочих навчатись ідуть:

Чортківський ліцей №5 – 64 заяв;

Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича – 40 заяв;

Чортківська гімназія №6 – 20 заяв;

Чортківська гімназія №2 – 18 заяв;

Росохацька гімназія – 8 заяв;

Білівський опорний заклад – 8 заяв;

Скородинська філія – 8 заяв;

Горішньовигнанська гімназія – 7 заяв;

Бичківська філія – 2 заяви.

Загалом у новому навчальному році в закладах освіти Чортківської громади здобуватимуть знання 2748 учнів.