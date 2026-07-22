Повертається на щиті до рідного дому Сергій Польовий. Із травня 2025-го захисника вважади зниклим безвісти. Стало відомо: Сергій загинув у Донецькій області на 32-у році життя… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, наш земляк Польовий Сергій Віталійович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 32-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області.

Сергій вважався зниклим безвісти з 13 травня 2025 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.