У Тернополі презентували фотопроєкт «Вишиті історії незламних Родин» для дружин українських Героїв. Ініціатива стала можливістю через фотографію розповісти історії жінок, які попри втрати та випробування зберігають віру, силу й любов.

Як розповіли у ТМР, фотопроєкт реалізував Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування.

“Кожна світлина передає не лише емоції, а й особисту історію. У поглядах, усмішках та вишиванках учасниць закарбувалися пам’ять, гідність і незламність, а також світло, яке допомагає знаходити сили жити далі”, — зазначили у міській раді.

Фотопроєкт залишив його учасницям особливі спогади про цей день, а створені світлини стали символом жіночої стійкості, любові та незламності українських родин.