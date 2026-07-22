Дві автопригоди з потерпілими трапилися в обласному центрі 21 липня. Медичну допомогу лікарі швидкої надавали двом потерпілим – шестирічному хлопчику та вісімнадцятирічній тернополянці.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У Тернополі під колеса автівки потрапив малолітній. Про це на спецлінію поліції повідомлення надійшло близько 18:50.

Потерпілий у дворі будинку на проспекті Степана Бандери вибіг з-за припаркованого автомобіля і потрапив під колеса Daewoo Lanos. Дитині надали медичну допомогу без госпіталізації.

Перехід дороги на заборонений сигнал світлофора став причиною аварії на вулиці Грушевського.

За попередньою інформацією, 18-річна жителька обласного центру о 20:15 переходила проїзну частину дороги в межах регульованого пішохідного переходу, але на червоний сигнал сфітлофора. Як наслідок – дівчину збив водій автомобіля Kia Niro. Потерпіла отримала травми та забої.

В обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригод з’ясовують слідчі поліції.