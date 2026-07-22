У Тернополі ветерани та військовослужбовці можуть безкоштовно лікувати зуби, а також пройти протезування й імплантування у міській стоматологічній клініці.

Лише за перше півріччя 36 наших захисників скористалися можливістю безоплатного імплантування.

Також у дитячій стоматологічній поліклініці на вулиці 15 Квітня, 1 безкоштовну стоматологічну допомогу отримують діти захисників та діти з числа внутрішньо переміщених осіб. За перше півріччя лікування тут пройшли вже понад 570 дітей.

«У мене прохання. Якщо ви знаєте родину захисника або ВПО з дітьми – розкажіть їм про цю можливість. Не всі знають, що така допомога є», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.