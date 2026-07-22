До співробітників поліції звернувся житель Тернопільщини, який повідомив, що став жертвою шахрайських дій під час придбання частини статутного капіталу товариства на території Шепетівського району Хмельницької області, у власності якого перебуває близько 250 га придатної для обробітку землі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами заявника, він планував купити частку в товаристві, аби займатися вирощуванням сільськогосподарських культур. Після укладення домовленостей він з’ясував, що значна частина земель, які мали використовуватися для господарської діяльності, фактично непридатна для обробітку.



Крім цього, потерпілий стверджує, що під приводом завершення переоформлення документів, його переконали написати розписку про нібито отримання значної суми коштів, хоча фактично жодних грошей він не отримував. Через певний час на підставі цієї розписки директор товариства з двома спільниками подав на нього позов про стягнення коштів.



Чоловік вважає, що його ввели в оману та зловживали довірою, використавши шахрайську схему для заволодіння вигаданим боргом.



За даним фактом слідчі відділення поліції №1 (м. Підволочиськ) відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

