Жителя села Яблунів Копичинецької громади – Чорея Володимира Івановича нагороджено нагрудним знаком Державної прикордонної служби України «За мужність в охороні державного кордону», а також відзнакою Президента України «За оборону України».

Володимир служить у 4 прикордонному загоні ДПСУ і оберігає наш кордон від загарбників.

«Щиро вітаємо із заслуженими нагородами, дякуємо за стійкість і відданість Україні.

Бажаємо міцного здоров’я, витримки, миру і Перемоги всім нашим Захисникам!» – написали у Копичинецькій міській раді.