Прикордонника з Тернопільщини нагородили за оборону України
Жителя села Яблунів Копичинецької громади – Чорея Володимира Івановича нагороджено нагрудним знаком Державної прикордонної служби України «За мужність в охороні державного кордону», а також відзнакою Президента України «За оборону України».
Володимир служить у 4 прикордонному загоні ДПСУ і оберігає наш кордон від загарбників.
«Щиро вітаємо із заслуженими нагородами, дякуємо за стійкість і відданість Україні.
Бажаємо міцного здоров’я, витримки, миру і Перемоги всім нашим Захисникам!» – написали у Копичинецькій міській раді.