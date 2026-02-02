За непритягнення до відповідальності за сімейне насилля житель Чортківського району пропонував поліцейським 30 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували поліцейські відділення поліції №3 селища Гусятин. Аби не нести відповідальності за домашнє насильство, житель одного з сіл Чортківщини запропонував хабар.

“На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що 24-річний чоловік чинить насильство над своєю співмешканкою. Під час документування адміністративного правопорушення зловмисник запропонував правоохоронцям обійтися без складання протоколу, запропонувавши майже 30 тисяч неправомірної вигоди”, — зазначили в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу. Санкція – до чотирьох років позбавлення волі.