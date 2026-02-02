За минулі вихідні поліцейські задокументували дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Серед травмованих – неповнолітня дівчина.

Про це повідомили у Нацполіції Тернопільщини.

Під колеса транспортного засобу потрапила тернополянка, котра попереходила проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу по вулиці Гетьмана Івана Мазепи в обласному центрі. Водій автомобіля марки Hyundai допустив наїзд на потерпілу, внаслідок чого жінка отримала тілесні ушкодження. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик, триває перевірка.

Дорожньо-транспортна пригода з двома потерпілими сталася у Бучачі. Попередньо відомо, що водій автомобіля марки Mercedes, здійснюючи поворот, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом марки Geely. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів. Одна з них – 11-річна дівчина. Потерпілих госпіталізовано. Розпочато досудове розслідування.