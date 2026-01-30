У зв’язку з очікуваним різким похолоданням на території області можливе ускладнення дорожніх умов.



Як повідомили в обласній поліції, ожеледиця та погіршення видимості значно підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод.



Поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними.



Водіям варто враховувати стан дорожнього покриття, заздалегідь планувати маршрут руху, а за складних погодних умов утриматися від поїздок.



Пішоходам під час переходу проїзної частини не слід поспішати – переконайтеся, що водій вас бачить, а транспортний засіб має змогу повністю зупинитися.



Лише за минулу добу на території Тернопільщини сталося три дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, одна з яких – зі смертельним наслідком.



На автошляхах області чергують поліцейські наряди, які забезпечують безпеку дорожнього руху та надають допомогу учасникам у разі потреби.



У випадку можливих відключень електроенергії подбайте про заряджені мобільні телефони, павербанки та альтернативні джерела живлення.



Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – у разі її оголошення негайно прямуйте до найближчих укриттів, нагадують поліцейські.





Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки. У разі надзвичайних ситуацій або якщо вам потрібна допомога, негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 112.