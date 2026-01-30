Офіцери оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку незаконного переправлення через державний кордон групи осіб.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, у визначений час чоловіки, за дистанційними вказівками організатора незаконної оборудки, вирушили в бік кордону на ділянці відділу Красноїльськ. Однак, прикордонники перехопили та затримали 7 громадян України за кількасот метрів від держрубежу.

Правоохоронці з’ясували, що жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Київської та Дніпропетровської областей за нелегальну подорож до Румунії мали заплатити організатору схеми по 10 тисяч доларів США. Частину коштів порушники віддали заздалегідь в якості завдатку.

Щодо затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. До правоохоронних органів направлене повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Тривають заходи з встановлення місця знаходження організатора протиправної схеми.

Заходи проводилися спільно з представниками Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.