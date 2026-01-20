У 2025 році працівники Тернопільської митниці оформили майже 4,6 тисячі легкових автомобілів, більшість із яких – понад 90% – вживані. В середньому за один робочий день оформлено близько 18 легковиків.

Основну частину надходжень у зоні діяльності митниці забезпечив імпорт вживаних автомобілів – понад 472 млн грн, тоді як оформлення нових авто принесло бюджету 71 тисячу гривень.

Структура автомобілів, оформлених Тернопільською митницею, за типом пального відображає як сталі споживчі уподобання, так і поступову зміну ринкових тенденцій.

Найбільш поширеними залишаються бензинові автомобілі – 47% від загальної кількості оформлених.

Частка електромобілів сягнула 29%, що дозволило їм випередити дизельні авто (20%) та гібриди (4%).

Найдинамічнішим сегментом серед автомобілів, оформлених Тернопільською митницею торік, став електротранспорт. Протягом року оформлено понад 1,3 тисячі електромобілів загальною митною вартістю 24 млн доларів США. Для порівняння, бензинових авто оформлено майже вдвічі більше – 2,1 тисячі, однак їх сукупна митна вартість становила лише понад 12 млн доларів США. Середня вартість одного ввезеного електричного автомобіля склала майже 19 тис. доларів, тоді як дизельного – понад 6 тис. доларів, бензинового – майже 6 тис. доларів.

Попри вищу вартість електромобілів, надходження до бюджету від їх імпорту склали близько 5 млн грн, що зумовлено дією пільг на ввезення електротранспорту у 2025 році. Для порівняння, митні платежі при імпорті бензинових автомобілів, оформлених митницею, перевищили 269 млн грн, дизельних – 153 млн грн, гібридних – понад 46 млн гривень.

Торік митницею оформлено низку дороговартісних легкових автомобілів. Найбільші суми зі сплати митних платежів припали на чотири автівки – понад 2 млн грн, 1,6 млн грн, 1,4 млн грн та 1,3 млн гривні.

З початку 2025 року легкові автомобілі в зоні діяльності Тернопільської митниці ввозилися з-понад 20 країн світу, однак лідерами за обсягами оформлення стали США (1857 авто), Німеччина (1065) та Франція (338). Сукупно з цих країн митницею було оформлено понад 2,8 тисячі автомобілів, що становить понад 60% від загальної кількості легкових транспортних засобів, оформлених Тернопільською митницею.