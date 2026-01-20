Невдовзі українці зіткнуться з новим підвищенням цін. Платити більше доведеться як за продукти харчування, так і за пальне.

На що конкретно виростуть ціни, та до яких наслідків може призвести здорожчання – розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Продукти харчування

Цього року в Україні продовжить зростати ціна продуктового кошика. Серед основних причин аналітики називають російські обстріли, проблеми з експортом та збільшення виробничих витрат.

Як розповів на брифінгу у Медіацентрі Україна заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, крупи можуть подорожчати на 5%. Експерт прогнозує, що ціна на хліб зростатиме на 1,5-2% щомісяця. А от ситуація на ринку м’яса залишається відносно стабільною, хоча коливання вартості свинини та яловичини не виключені. Цінник курячих яєць у січні-лютому може збільшитися на 10%.

Ціни на овочі підвищуються, бо росте собівартість їхнього зберігання. Збільшилися також витрати на закупівлю імпортної продукції, зокрема, огірків та помідорів. “Щонайменше це залишатиметься актуальним до появи овочів відкритого ґрунту, що дозволить збільшити пропозицію та частково стабілізувати ціни”, – наголосив Денис Марчук.

Вартість пального

Уже до кінця цього місяця українці відчують зростання вартості пального. Цінники мали би збільшитися ще торік, на тлі традиційного підняття акцизів. Втім, у грудні впали світові ціни на нафту. Нею торгували по 60 доларів за барель – і це був найнижчий показник минулого року. Тож, як розповів експерт з паливного ринку Сергій Куюн, підвищення акцизів було непомітним.

“Зараз маємо ріст цін в оптовій закупівлі. Поки що ринок тримається, однак, варто очікувати зростання ціни ще у січні. На це впливає ріст курсу валют та світова ціна на нафту, яка вже становить 65 доларів за барель”, – сказав аналітик.

Саме курс валют додає до вартості літра пального близько 1 гривні, розповідає експерт. Тоді як збільшення світових цін на нафту нарощує цінник ще на 1,5 гривні.

Підвищення тарифів

Українським підприємствам вже незабаром доведеться більше витрачати на комунальні послуги. Зокрема, для них підвищують тарифи на розподіл газу. Станеться це вже з 1 квітня. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, аргументує перегляд тарифів економічною ситуацією. Мовляв, чинні ставки, за якими працюють оператори газорозподільних мереж, вже не покривають фактичних витрат.

Скільки доведеться платити, визначатимуть окремі оператори. Так, за прогнозами, подекуди тарифи можуть зрости до 60%.

Підвищення цін на розподіл газу стосуватиметься промислових підприємств, агрокомпаній та малого бізнесу. Зокрема, ресторанів, кафе, пекарень, офісів і торговельних центрів.

На що вплине здорожчання

Насамперед, збільшення цін на продукти і комунальні послуги призведе до зростання кінцевої вартості певних товарів. Наприклад, зі здорожчанням компонентів страв у кафе чи ресторанах зміняться і цінники в меню.

Зміна вартості пального, повʼязана з російськими обстрілами, проблеми в енергетиці та додаткові комунальні витрати підприємств також вплинуть на ціну низки товарів і послуг.

Крім того, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, цього року посівна кампанія коштуватиме на 10-15% дорожче, ніж минулоріч. “Ситуація з логістикою тягне додаткові затрати на страхування. Відповідно товаровиробник буде отримувати меншу ціну за свою продукцію, і на скільки якісно він буде підготовлений до посіву ярих культур. Бо і обладнання, і посівний матеріал купується за валюту”, – пояснив експерт.