Це не просто красиві птахи на кризі, це справжнє лихо для наших водойм. Баклани – це «машини для вбивства» риби. Один такий птах з’їдає від 3 кг до 5 кг риби на день. А ще більше – просто калічить дзьобом, після чого риба гине від ран та інфекцій.

​«Якщо їх стає забагато, екосистема річки просто не встигає відновлюватися. Там, де оселяється колонія бакланів, риби скоро не залишається зовсім.

​Що з цим робити? Чи має бути якийсь контроль чисельності, чи нехай природа сама вирішує?» – написав Roman Dovgan у групі Бучацькі справи.