Під загрозою річка Стрипа на Тернопільщині: баклани нищать рибу
Це не просто красиві птахи на кризі, це справжнє лихо для наших водойм. Баклани – це «машини для вбивства» риби. Один такий птах з’їдає від 3 кг до 5 кг риби на день. А ще більше – просто калічить дзьобом, після чого риба гине від ран та інфекцій.
«Якщо їх стає забагато, екосистема річки просто не встигає відновлюватися. Там, де оселяється колонія бакланів, риби скоро не залишається зовсім.
Що з цим робити? Чи має бути якийсь контроль чисельності, чи нехай природа сама вирішує?» – написав Roman Dovgan у групі Бучацькі справи.