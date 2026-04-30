Причини дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Кременці, з’ясовують слідчі поліції.

Аварію правоохоронці зареєстрували 29 квітня близько 9:40 на вулиці Київській, неподалік цукрового заводу. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Місцевий житель, керуючи Daewoo Sens, допустив зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Passat. Водійка Volkswagen(а) зупинила транспортний засіб для виконання маневру “поворот ліворуч”.

Жінка перебуває на 21 тижні вагітності. Її бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до гінекологічного відділення.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.