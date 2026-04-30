28 квітня у перший рейс вирушив новий флагманський поїзд Укрзалізниці – “Сакура”. У його складі – нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, а також дитячі вагони, модернізовані на власних потужностях Укрзалізниці.

“Сакуру” створено на базі оновленого поїзда №81 Київ-Ужгород, який поєднує два українські міста, де навесні пишно квітнуть сакури – квітка-символ Японії.

Потяг курсує через Тернопіль.

Проєкт реалізується за підтримки Посольства Японії в Україні та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Цей поїзд є знаком дружби і вдячності японському народові за системну підтримку України та залізниці зокрема.

«Буквально нещодавно, у лютому 2026 року, партнери передали нам 3 000 тонн рейки Р-65 японського виробництва орієнтовною вартістю 4 млн дол. США, а протягом 2023-2024 років ми отримали ще 25 000 тонн рейки, 27 одиниць будівельної та навантажувальної техніки на 42 млн дол. США. Це відчутна підтримка не на словах, а на ділі, яка сьогодні увінчується цим символічним поїздом. Ще більш символічно, що частину шляху він долатиме саме японськими рейками», – наголосили в Укрзалізниці.

12 вагонів поїзда “Сакура” матимуть помітне брендування пелюстками сакури, а пасажири обидвох складів поїзда матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво. Також на борту представлені елементи японського меню, японські настільні ігри та японсько-українські культурні колаборації.