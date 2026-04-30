Уже третій рік поспіль у стінах Західноукраїнського національного університету з ініціативи факультету економіки та управління проходить конкурс бізнес-ідей FEU-BIS.

Проректор з науково-педагогічної роботи ЗУНУ Віктор Островерхов звернувся до присутніх: «Шановні учні! Ми закликаємо вас бути наполегливими. Сьогодні ви вже є переможцями, адже подолали бар’єр невпевненості та зробили важливий крок назустріч своєму майбутньому. Не бійтеся творити щось нове. Дослухайтеся до вчителів і вчіться у них, адже жоден ґаджет не навчить вас любити Україну та розбудовувати її. Низький уклін педагогам за те, що вони роблять усе можливе задля розвитку молоді в такі нелегкі часи». Віктор Михайлович також подякував стейкхолдерам за підтримку закладу вищої освіти та запросив абітурієнтів на навчання до ЗУНУ, щоб разом розбудовувати державу та сміливо втілювати проєкти в життя.

Цей конкурс – креативна платформа для молодіжних амбіцій, сміливих концепцій і реальних рішень в умовах сьогодення, які вже завтра можуть змінювати економіку, формувати нові ринки і прославляти Україну далеко за її межами.

Можливості у сфері молодіжного підприємництва зумовлено низкою грантових проєктів, які фінансують державні та міжнародні фонди та ініціативи.

Метою конкурсу був відбір найбільш реалістичних бізнес-ідей для подальшого консультативного супроводу з боку факультету економіки та управління Західноукраїнського національного університету задля подальшого одержання грантових коштів для їх реалізації.

28 квітня 2026 року відбувся фінальний пітчинг FEU-BIS 2026, який присвячений 60-річчю ЗУНУ. Захід об’єднав не лише фіналістів конкурсу – представників освітніх закладів м. Тернополя, але й їх вчителів, директорів, викладачів університету, представників бізнес-середовища. Загалом на заключному етапі конкурсу учасники представили 21 бізнес-проєкт. Фінальний пітчинг конкурсу бізнес-ідей FEU-BIS 2026 оцінювало журі у складі: Василя Голяса – засновника підприємства «Вольтокс» м. Тернопіль, Ксенії Качурівської – керівниці Центру підтримки підприємців Дія Бізнес у м. Тернополі, Ігоря Пятковського – засновника товариства «5 кут» у м. Тернополі.

За результатами конкурсу переможцями стали: 1 місце – Вірковська Мілана – представниця онлайн-школи Svitlo School, яка продемонструвала проєкт мобільного додатку щодо фінансової грамотності «Spendly»; 2 місце – Чиж Руслана – представниця Тернопільського кооперативного фахового коледжу із проєктом «Код роду» як інноваційного сервісу збереження спадщини; 3 місце – учні Тернопільської загальноосвітньої школи №14 ім. Б. Лепкого: Прокопович Аліна, Плотніченко Софія, Патра Анастасія, Берник Христина із бізнес-ідеєю «SmartStation» щодо створення й розміщення в освітніх закладах автоматів самообслуговування з канцтоварами.

Учасники конкурсу отримали призи, а ментори-наставники – подяки ректора університету за підготовку та вклад у формування нової генерації бізнес-спільноти.