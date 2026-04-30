В Україні зменшилась кількість підроблених банкнот. А серед фальшивок, що таки потрапили у обіг, найбільше 500-гривневих купюр. Про таке відзвітували у Нацбанку.

Як захищають валюту та які гроші найбільше люблять шахраї, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

500 та 200 гривень – найпопулярніші серед шахраїв

На 1 мільйон банкнот в Україні минулоріч припадало 1,7 фальшивок. За даними Національного банку, це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених купюр на мільйон справжніх.

Близько 80% несправжніх гривень, які вилучили торік, становили 500-гривневі купюри. Ще 13% – 200-гривневі. “Банкноти” номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

Як і в попередні роки, найбільше шахраїв приваблювали гривні старого зразка (2003-2007 років). Українська валюта 2014-2019 років становила лише 10% від загальної кількості “папірців”, вилучених з обігу.

“Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі”, – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Також у 2025 році в Україні вилучали й фальшиву іноземну валюту. 93% становили долари США. Здебільшого йшлося про номінал 100 доларів, траплялися й 50-доларові купюри. 7% іноземних підробок в Україні склали євро, серед них – номіналом 50, 100, 200 та 500.

Долари та євро

Як йдеться у звіті Федеральної резервної системи США, загальна сума фальшивих купюр за океаном становить від 15 до 30 мільйонів доларів. Або від 12,5 до 25 підробок на мільйон банкнот.

За даними Європейського центрального банку, у 2025 році виявили 14 несправжніх євро на мільйон банкнот в обігу. Загалом минулоріч вилучили 444 тисячі підробок. Найчастіше йшлося про купюри номіналом €20 і €50 – на них припадає близько 80% усіх вилучень.



Швейцарський франк – найбільш захищений

Відповідно до дослідження, яке провів сайт BestBrokers, найбільш захищеною банкнотою у світі є 100 швейцарських франків 2019 року випуску. Вона оснащена 20 захисними елементами, серед яких наскрізний реєстр (візерунок, надрукований одночасно з обох боків), захисна нитка, рельєфний друк, водяний знак, мікроперфорації та багато іншого.

Банкнота у 50 000 індонезійських рупій, випущена у 2022 році, посідає друге місце та має 17 сучасних елементів протидії підробкам. Крім того, містить тактильні деталі, що допомагають людям із порушенням зору визначити її номінал.

Третє місце ділять 50 євро 2017 року випуску та 50 австралійських доларів 2018 року. Кожна з них має по 16 захисних елементів. Далі йдуть купюри, кожна з яких має по 15 особливостей захисту: 200 польських злотих, 20 фунтів стерлінгів і 50 румунських леїв. 500 мексиканських песо та 20 тайських батів мають по 14 захисних елементів.

Хоча долар США є найпоширенішою валютою у світі, банкнота номіналом 100 доларів поступається грошам інших країн за кількістю захисних деталей. У 2023 році 100-доларову купюру оновили, щоб ускладнити підробку. Але навіть після змін загальна кількість спеціальних елементів становить лише 12.

Наскільки захищена гривня?

За даними Національного банку, гривня має близько 20 елементів, які запобігають її фальшуванню. Ознайомитися з особливостями кожної купюри можна на сайті установи. Загалом же там радять кілька способів, як швидко відрізнити справжню банкноту від підробки:

Подивитися на неї проти світла. Мають бути видні водяні знаки, захисна та віконна “захисна” стрічки. Проти світла з’являється також портрет історичного діяча та цифрове позначення номіналу.

Перевірити гроші на дотик. Адже банкнотний папір тактильно відрізняється від звичайного. Крім того, можна відчути рельєфність зображень з лицьового боку.

Змінити кут нахилу купюри. Під час цього спостерігається кінетичний ефект – поступові зміни та переходи кольорів, змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.