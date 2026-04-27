У Заліщиках поліцейські виявили водія, позбавленого судом права керування.

Аби уникнути відповідальності, фігурант намагався «відкупитися». Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У Заліщиках патрульні зупинили водія автомобіля Audi A6 за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 43-річний житель Товстенської громади.

З’ясувалося, що чоловік не має документів на право керування автомобілем. Раніше суд позбавив його прав на рік за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік намагався «розв’язати питання» на місці та дав поліцейським 200 доларів хабара. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала корупційне правопорушення.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення). Триває досудове розслідування.

Окрім цього, поліцейські склали на водія адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).