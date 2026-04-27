Ярослав Стецяк віддано захищав Україну та кожного з нас. Та війна забирає життя і здоров’я. Серце Захисника зупинилося. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо про ще одну втрату для нашої громади – відійшов у вічність житель Копичинецької громади Стецяк Ярослав Павлович, 27 травня 1969 року народження, кулеметник 2 взводу охорони роти охорони військової частини А5143.

Ярослав Павлович віддано служив для захисту всіх нас, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок та залишаючись до кінця вірним присязі і рідній Україні аж поки 26 квітня 2026 року його серце не зупинилося від важкої хвороби.

Схиляємо голови у скорботі. Дякуємо за відданість і мужність нашому Захисникові. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і молимося за упокій душі новопреставленого Захисника.

Панахида відбудеться сьогодні 27.04, о 19:00. Похорон – завтра, 28.04, об 11:00.

27 і 28 квітня у громаді оголошуються днями жалоби. Похорон відбудеться по вулиці Франка у Копичинцях. Похоронна процесія рухатиметься по вулицях Франка, Гусятинська, Шевченка до Собору Святої Трійці, далі вулицями Ринок, Січових Стрільців і на кладовище. Просимо зустріти і вшанувати Воїна з прапорами і лампадками. Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою».