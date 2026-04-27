Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру директору підприємства, який незаконно заволодів земельною ділянкою у Вінниці вартістю понад 12,8 млн гривень.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Чоловік, використовуючи підроблені документи, незаконно заволодів земельною ділянкою у Вінниці площею понад 0,8 га, після чого реалізував її, передавши на баланс іншого товариства.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років директор приватного сільськогосподарського орендного підприємства Вінниччини, діючи у змові з іншими особами, організував незаконне заволодіння зазначеною земельною ділянкою.

Для реалізації протиправної схеми він використав завідомо підроблені документи – державний акт на право власності на земельну ділянку та технічну документацію. На їх підставі відомості були внесені до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що дало змогу зареєструвати право власності на дану земельну ділянку за приватним сільськогосподарським орендним підприємством. Сума завданих збитків становить понад 12,8 млн гривень.

Намагаючись приховати незаконні дії та легалізувати майно, одержане злочинним шляхом, фігурант реалізував земельну ділянку шляхом передачі її на баланс іншого товариства.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили директору приватного сільськогосподарського орендного підприємства про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

За вчинене фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.