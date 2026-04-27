Заморозки до мінус 3°C: синоптики розповіли, скільки на Тернопільщині триватимуть холоди
Жителів Тернопільщини попередили про сильні заморозки, які триватимуть ще кілька днів.
Про це йдеться у застереженні ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Зазначається, що обласний центр з гідрометеорології
28–30 квітня вночі та вранці прогнозує на Тернопільщині сильні заморозки у повітрі 0…-3°С.
“Оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий)”, — розповіли в рятувальній службі.
Такі погодні умови можуть становити небезпеку для сільськогосподарських культур, а також підвищують ризики під час використання обігрівальних приладів.
Рятувальники закликають вжити заходів для захисту рослин; обережно користуватися обігрівальними приладами; не перевантажувати електромережу та дотримуватися правил пожежної безпеки.
У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.