Жителів Тернопільщини попередили про сильні заморозки, які триватимуть ще кілька днів.

Про це йдеться у застереженні ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Зазначається, що обласний центр з гідрометеорології

28–30 квітня вночі та вранці прогнозує на Тернопільщині сильні заморозки у повітрі 0…-3°С.

“Оголошено ІІ рівень небезпечності (помаранчевий)”, — розповіли в рятувальній службі.

Такі погодні умови можуть становити небезпеку для сільськогосподарських культур, а також підвищують ризики під час використання обігрівальних приладів.

Рятувальники закликають вжити заходів для захисту рослин; обережно користуватися обігрівальними приладами; не перевантажувати електромережу та дотримуватися правил пожежної безпеки.

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101.