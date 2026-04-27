Шахраї продали тернополянину неіснуючий електровелосипед: чоловік віддав незнайомцю 700 євро
Тернополянин став жертвою інтернет-шахрайства. Чоловік втратив 700 євро, намагаючись придбати електровелосипед.
Про це повідомили у поліції Тернопільщини.
За словами потерпілого, оголошення про продаж електровелосипеда він знайшов у месенджері. Після спілкування з нібито продавцем заявник погодився на умови купівлі та перерахував кошти на банківську картку.
Однак після отримання грошей продавець товар не надіслав і перестав виходити на зв’язок.
Сума завданих збитків становить 700 євро.
За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайських дій.
Правоохоронці вкотре застерігають громадян: купуючи товари в інтернеті, не переказуйте повну суму наперед незнайомим особам.
Перевіряйте продавців, користуйтеся безпечними сервісами оплати та доставки, не переходьте за підозрілими посиланнями і не повідомляйте стороннім особам реквізити банківських карток.
Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції на лінію 102.