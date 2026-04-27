За відвагу, проявлену під час виконання бойових завдань у війні проти російського агресора, нагороджено лейтенанта Володимира Мавдрика, жителя села Вовківці Великодедеркальської громади, що на Кременеччині

Офіцер проходить службу у складі 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя.

Орден «За мужність» – державна нагорода. Його вручають військовим за виявлену особисту мужність, героїзм, самовіддані дії під час захисту територіальної цілісності України.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.