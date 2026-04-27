На фасаді будинку на вулиці Тернопільська, 8г відкрито меморіальну дошку на честь нашого земляка Андрія Гевка.

Андрій 42-річний український військовослужбовець, молодший сержант, командир відділення дистанційного мінування підрозділу безпілотних авіаційних комплексів. Він був люблячим чоловіком, турботливим батьком двох дітей, людиною, на яку завжди можна було покластися. Працював фахівцем з виготовлення, монтажу та демонтажу меблів. Але повномасштабне вторгнення кардинально змінило його долю – він став на захист України.

5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав важке поранення. Медики боролися за його життя, однак 16 червня 2025 року серце воїна зупинилося.

«Ця меморіальна дошка – знак нашої пам’яті та вдячності Герою. Його ім’я нагадуватиме кожному, хто проходитиме повз, якою ціною здобувається перемога.

Вічна пам’ять! Слава Захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.