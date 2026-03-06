На Тернопільщині викрили зловмисника, який видурив понад 1 мільйон гривень, обіцяючи потерпілій повернути нібито з полону її брата, що зник безвісти.

Для надання своїй афері достовірності, зловмисник листувався через смс з жінкою, видаючи себе за її родича.

Про це повідомили у департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Кіберполіцейські Тернопільщини спільно зі слідчими Чортківського районного управління поліції у Тернопільській області за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно раніше судимого за майнові злочини 34-річного місцевого мешканця, який ошукав на понад 1 мільйон гривень сестру зниклого безвісти військовослужбовця.

Фігурант дізнався через спільних знайомих про складну ситуацію потерпілої, яка у відчаї шукає інформацію про свого брата. Зловмисник вирішив скористатися станом жінки. Фігурант створив низку акаунтів в месенджері та розпочав листування з сестрою військового.

Чоловік запевняв, що нібито її брат перебуває в полоні та за певну суму обіцяв пришвидшити обмін військовослужбовця. Щоб увійти в довіру, чоловік почав вести переписки з потерпілою від імені її зниклого брата.

Для організації «обміну» та «вирішення питань» він просив робити перекази коштів на різні банківські картки. Загалом жінка здійснила 34 транзакції на суму понад 1 млн гривень. Кіберполіцейські встановили, що зловмисник оплачував цими переказами придбання криптовалюти.

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду для обрання покарання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.