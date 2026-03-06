Щорічно у весняний період на території Тернополя здійснюється незаконна торгівля ранньоквітучими, ендемічними, реліктовими та занесеними до Червоної книги України видами рослин.

Серед них: підсніжник білосніжний, шафран Гейфелів, білоцвіт весняний, цибуля ведмежа (черемша), горицвіт весняний, конвалія травнева тощо. Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“Обсяги незаконного збору та торгівлі цими рослинами, особливо в передсвяткові дні, набирають злочинного характеру”, — кажуть у міськраді.

Так, відповідно до відповідно до ст. 64 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 25 Закону України «Про рослинний світ», ст.ст. 8, 11 Закону України «Про Червону книгу України» існує заборона торгівлі об’єктами рослинного світу, занесеними до Червоної книги України, на території міста.

За порушення вимог природоохоронного законодавства – незаконний збір та реалізацію первоцвітів – передбачена відповідальність відповідно до частин 1 і 2 статті 88-1 та статті 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з частиною 1 статті 88-1 КУпАП, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 510 до 1700 гривень із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Частина 2 статті 88-1 КУпАП передбачає, що ті самі дії, вчинені щодо об’єктів рослинного світу в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, видів, занесених до Червоної книги України, або таких, що охороняються міжнародними договорами, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією зірваних рослин.

Крім того, відповідно до законодавства, підлягають відшкодуванню збитки за кожну незаконно знищену рослину.

“Закликаємо тернополян бути свідомими: не зривати, не купувати та повідомляти про факти незаконної торгівлі”, – зазначили в міськраді.