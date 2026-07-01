Після побаченого та пережитого, після поранень не витримують серця Героїв. Під час лікування відійшов у Вічність Василь Перешлюга. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги захисник, наш земляк Перешлюга Василь Миколайович. Він стійко боровся до останнього, але його серце не витримало. 27 червня, перебуваючи на лікуванні, він помер.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.