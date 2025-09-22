Сьогодні: Понеділок. 22.09.2025

  • search

Неспокійні вихідні: тернопільські рятувальники ліквідували сім пожеж, допомагали медикам та населенню

Прокоментуй!
Неспокійні вихідні: тернопільські рятувальники ліквідували сім пожеж, допомагали медикам та населенню

Протягом минулих вихідних підрозділи ДСНС на Тернопільщині працювали в посиленому режимі. За цей період було здійснено 7 виїздів на ліквідацію пожеж, врятовано 1 будівлю, а також надавалася допомога медикам та населенню.

Так, у селі Печорна на Чортківщині ліквідовано пожежу післяжнивних залишків на площі 1 га.

21 вересня о 16:46 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в смт Скала-Подільська. Загоряння на площі 45 кв. м було оперативно ліквідовано.

У селі Трибухівці ліквідовано пожежу комбайна.

Зафіксовано загоряння сіна в селі Пановичі, сміття в селі Богданівка, сміттєвого контейнера в смт Підволочиськ та електрощитової в м. Тернопіль.

Допомога населенню та іншим службам. Окрім гасіння пожеж, рятувальники залучалися до інших викликів:

Сприяння медикам: 20 вересня в м. Тернопіль надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні до карети швидкої важкохворої жінки.

Порятунок тварин: У тернопільському парку «Сопільче» зняли з дерева кота, який не міг самостійно спуститися.

Ліквідація гнізд небезпечних комах: Двічі виїжджали на виклики у м. Тернопіль та смт Велика Березовиця, де з приватних житлових будинків було вилучено гнізда небезпечних комах.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

1 886 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.