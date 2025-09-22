Неспокійні вихідні: тернопільські рятувальники ліквідували сім пожеж, допомагали медикам та населенню

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Протягом минулих вихідних підрозділи ДСНС на Тернопільщині працювали в посиленому режимі. За цей період було здійснено 7 виїздів на ліквідацію пожеж, врятовано 1 будівлю, а також надавалася допомога медикам та населенню.

Так, у селі Печорна на Чортківщині ліквідовано пожежу післяжнивних залишків на площі 1 га.

21 вересня о 16:46 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі в смт Скала-Подільська. Загоряння на площі 45 кв. м було оперативно ліквідовано.

У селі Трибухівці ліквідовано пожежу комбайна.

Зафіксовано загоряння сіна в селі Пановичі, сміття в селі Богданівка, сміттєвого контейнера в смт Підволочиськ та електрощитової в м. Тернопіль.

Допомога населенню та іншим службам. Окрім гасіння пожеж, рятувальники залучалися до інших викликів:

Сприяння медикам: 20 вересня в м. Тернопіль надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні до карети швидкої важкохворої жінки.

Порятунок тварин: У тернопільському парку «Сопільче» зняли з дерева кота, який не міг самостійно спуститися.

Ліквідація гнізд небезпечних комах: Двічі виїжджали на виклики у м. Тернопіль та смт Велика Березовиця, де з приватних житлових будинків було вилучено гнізда небезпечних комах.