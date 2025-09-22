Сьогодні: Понеділок. 22.09.2025

Ще один Воїн з Тернопільщини повертається на щиті: вважали зниклим безвісти з літа 2023-го

Ще один Воїн з Тернопільщини повертається на щиті: вважали зниклим безвісти з літа 2023-го

Рузудженк Рауф Ардашир Огли з Тернопільщини став на захист України в березні 2022 року. Із літа 2023-го Воїна вважали зниклим безвісти. На жаль, жорстока війна обірвала життя захисника на 49-у році життя. Вічна памʼять Герою!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш захисник Рузудженк Рауф Ардашир Огли. Його життя обірвалося на 49-у році життя в ході виконання бойового завдання на Луганщині.

Воїн вважався зниклим безвісти з 12 липня 2023 року.

Із березня 2022 року він самовіддано служив у лавах Збройних Сил України, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна памʼять Герою!», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

