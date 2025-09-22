У чотирьох аваріях на Тернопільщині – шестеро потерпілих, зокрема троє неповнолітніх

Чотири дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільської області впродовж 19-20 вересня. У результаті – шестеро осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед потерпілих – троє неповнолітніх, яких довелося госпіталізувати.



19 вересня у Заліщиках близько восьмої години ранку водій автомобіля ВАЗ 2106 допустив наїзд на неповнолітню дівчину. Потерпіла – жителька Заліщицької територіальної громади 2013 року народження. У момент аварії вона переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її з саднами, гематомами та переломом бригада екстреної допомоги госпіталізувала.



60-річного кермувальника поліцейські затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки газоаналізатор ДРАГЕР показав позитивний результат на стан алкогольного сп’яніння. Триває слідство за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.



Порушення правил безпеки дорожнього руху розслідують слідчі Бучацького відділення поліції. 20 вересня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про автопригоду з травмованими.



У ході перевірки стало відомо, що у Бучачі водій Volkswagen Passat B4 зіткнувся із велосипедистом, який раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Водія двоколісника – місцевого жителя 1954 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



Ще одна аварія з травмованими трапилася того ж вечора в селищі Гусятин. Близько 18:00 водій автомобіля Volkswagen Transporter був недостатньо уважним та заднім колесом наїхав на ногу своєї пасажирки. Жінці надали меддопомогу без госпіталізації.



Автопригода з двома неповнолітніми кермувальниками трапилася в Хоросткові о 22:48. При виїзді слідчо-оперативної групи Гусятинського відділення поліції з’ясувалося, що на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Лепкого



15-річний водій скутера марки Suzuki LETS допустив зіткнення із мотоциклом Musstang MT 200 під керуванням ще одного 15-річного хлопця. До лікарні з численними переломами та травмами потрапило двоє кермувальників, а також пасажир зі скутера.



Причини всіх автопригод з’ясовують працівники поліції.

