Скорботна звістка: на вічний спочинок повертається захисник із Тернопільщини Ігор Нагірний

У смутку Бучацька громада. На щиті повертається житель села Переволока Ігор Нагірний. Загинув Ігор у серпні 2024 року на Луганщині. Світла памʼять та вічна слава українському Воїну!

«З сумних новин розпочався цей тиждень і для Бучацької громади. Підтвердилась загибель мешканця села Переволока Ігоря Нагірного, 1972 року народження. Наш земляк героїчно загинув ще 17 серпня 2024 року в районі населеного пункту Макіївка на Луганщині.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Воїна.

Світла памʼять та вічна слава Герою України!» – написали у Чортківській РВА.

«Війна безжально забирає кращих синів України. Бучацька громада з глибоким сумом отримала невтішну звістку…

17 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Макіївка на Луганщині загинув наш земляк – солдат, стрілець-помічник гранатометника Ігор Нагірний, 1972 року народження, житель села Переволока.

Разом із родиною, друзями та побратимами сумуємо з приводу передчасної втрати.

Про час та дату зустрічі Героя буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ігоря.

Світла пам’ять і вічна шана нашому Герою!» – написали у Бучацькій міській раді.