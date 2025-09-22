Волонтери з Нідерландів підтримують поліцейських Тернопільщини, які служать у зоні бойових дій

До Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітали представники благодійної організації Freezeriders з Нідерландів. Волонтери вже майже два роки підтримують українських правоохоронців та цивільне населення, яке постраждало від війни.



Організація була створена у лютому 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення. Нині вона об’єднує сотні добровольців. Основна місія – забезпечувати Україну найнеобхіднішим: їжею, засобами гігієни, генераторами, павербанками та медикаментами, повідомили в обласній поліції.



«Ми знаємо, що українська поліція – це справжні герої. Саме тому хочемо підтримати їх у ці нелегкі часи. Сьогодні ми привезли генератори, їжу та павербанки. Для нас важливо не тільки передати допомогу, а й особисто зустрітися з людьми, які її отримують», – засновник фонду «Friese Rijders voll Oekraїne» Арнауд Дайкстра.



За його словами, візит до Тернополя став особливим, адже вперше вдалося особисто поспілкуватися з поліцейськими, побачити, як вони працюють, та відчути атмосферу підтримки. До цього організація передавала допомогу через партнерів – представників благодійного фонду «Фундація відкритих дверей».



Представники поліції відзначили, що ця співпраця триває від початку війни та має велике значення для підрозділів, які служать у зоні активних бойових дій.



«Ми вже близько двох років співпрацюємо з волонтерами з Нідерландів. Увесь час вони передають генератори, продукти, павербанки, медикаменти. Усе це йде на потреби поліцейських, які виконують завдання на передовій, а також для цивільних у прифронтових районах. Цього разу ми отримали близько 20 генераторів, харчі та інше обладнання. Волонтери мали змогу побачити, як працюють наші підрозділи та як тренуються спецпризначенці», – зазначив заступник начальника управління поліції Микола Ковальчук.



У поліції підкреслили, що подібна підтримка не лише рятує життя, а й надихає особовий склад продовжувати свою роботу.

