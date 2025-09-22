Небесне воїнство поповнив захисник із Тернопільщини Роман Куриляк: останній бій прийняв на Сумщині

Жорстока війна осиротила ще одну родину. На Сумщині прийняв свій останній бій мешканець селища Коропець – Роман Куриляк. Захисникові було лише 49 років. Без коханого чоловіка залишилась дружина Анна, без люблячого батька – діти Яна та Роман, без сина – матір Ганна… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У небі зʼявилася ще одна зірка, яка світить нам мужністю та відвагою. На жаль, сумна звістка з фронту торкнулася Коропецької громади. Загинув Роман Куриляк, 18.02.1976 року народження, мешканець селища Коропець.

Свій останній бій за волю і незалежність України наш земляк прийняв 21 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Лугівка Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Світлого та благословенного польоту душі твоїй, вірний сину України, у місце вічного збору Воїнів Світла!» – написали у Чортківській РВА.

«З глибоким сумом та скорботою повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, поблизу н.п. Лугівка Великописарівської громади Охтирськкого району на Сумшині загинув мешканець селища Коропець, військовослужбовець 105 ОБрТРО, сержант Куриляк Роман Дмитрович (18.02.1976 – 21.09.2025).

Висловлюємо щирі співчуття дружині Анні, доньці Яні, сину Роману, матері Ганні, рідним та близьким, друзям, побратимам Героя.

Розділяємо біль їх непоправної втрати…

У Коропецькій територіальній громадні оголошено дні жалоби 22-26 вересня 2025 року.

Про дату зустрічі тіла та чин похорону буде повідомлено згодом», – повідомили у Коропецькій селищній раді.