Команда ЗУНУ – учасниця проєкту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»

Завершилася участь команди Західноукраїнського національного університету в програмі професійного розвитку академічних менеджерів, яка є ініціативою Міністерства освіти і науки України. Вона реалізується Британською Радою в межах спільного проєкту МОН та Світового банку «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».

Підсумкова міжнародна конференція – це не лише про рефлексію щодо інституційного поступу, але й про позитивні емоції: від креативу та тімбілдингу до служіння.

Команда ЗУНУ об’єднала таких науковців: Андрія Коцура, Віктора Козюка, Олександра Длугопольського, Надію Москалюк, Мар’яну Кравчук, Світлану Савчук, Назара Іваніцкого та Ірину Федорович.

Взявши участь у цьому проєкті, представники університету почерпнули новий багаж ґрунтовних знань, практичного досвіду, інструментів управління змінами та якістю. Колективне відчуття відповідальності та спільне бачення майбутнього розвитку ЗУНУ додає професорсько-викладацькому колективу сил для подальшої реалізації сучасних стратегій університету.

Команда презентувала власний інституційний проєкт змін в університеті, що охоплював розробку місії, формування візії, визначення стратегічних цілей розвиту, окреслення «точок прориву» університету та шляхів їх імплементації.

Проєкт став важливим елементом подальшого розвитку ЗУНУ на довгострокову перспективу.

