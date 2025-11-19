Російські окупанти 19 листопада тероризували міста України. В Тернополі також прогриміли вибухи.

Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку атаки дронами для регіону. Тоді повідомлялося про БпЛА на півночі/заході Тернопільщини. А вже близько 6:41 в місті було чутно вибухи.

Спалахнули пожежі. Місто затягнуло димом.

Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода написав: «Тернопіль. Є влучання у житлові будинки. Працюють команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги».

«Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом», – повідомив міський голова Сергій Надал.

