Нічна атака росіян: у Тернополі – влучання в житлові будинки, є постраждалі
Російські окупанти 19 листопада тероризували міста України. В Тернополі також прогриміли вибухи.
Близько 6 години ранку в Повітряних силах інформували про небезпеку атаки дронами для регіону. Тоді повідомлялося про БпЛА на півночі/заході Тернопільщини. А вже близько 6:41 в місті було чутно вибухи.
Спалахнули пожежі. Місто затягнуло димом.
Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода написав: «Тернопіль. Є влучання у житлові будинки. Працюють команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги».
«Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом», – повідомив міський голова Сергій Надал.