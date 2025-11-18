На щиті повертається до рідного дому Андрій Вальків, житель села Сухівці Скориківської громади. Захисника з липня цього року вважали зниклим безвісти. Поліг солдат у бою на Луганщині. Зустрічатимуть Андрія завтра – у Підволочиську та в Скориках. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Громадо, на жаль, підтвердилася загибель бійця з села Сухівці ВАЛЬКІВА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА, 20.10.1990 р.н., який з липня 2025 року вважався зниклим безвісти.

Поліг солдат у бою на Луганщині 16 липня.

Зустріч загиблого буде завтра, 19 листопада:

12:30 год. – біля пам’ятника Ангела-Охоронця в смт. Підволочиськ;

13:00 год. – в с. Скорики.

Далі, похоронний кортеж прямуватиме до рідного дому в село Сухівці.

Висловлюємо співчуття родині. Царство Небесне та спокій загиблому.

Про день та час поховання повідомимо додатково», – написали у Скориківській громаді.

Подобається це: Подобається Завантаження…