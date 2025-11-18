19 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з’являться лише ввечері. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла.

