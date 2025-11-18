Перед судом постануть 18 учасників ОЗГ – працівники «Локомотивного депо Тернопіль» – за викрадення пального.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Серед обвинувачених – машиністи, помічники машиністів тепловоза, майстер цеху, складач поїздів, ексначальник депо. Останній покривав злочинну діяльність спільників. Учасникам ОЗГ може загрожувати до 12 років ув’язнення.



Працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне пальне з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Будучи добре обізнаними в розкладі руху потягів, ділки очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій області. Шляхом втручання в паливну систему локомотива, незаконно відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху тепловоза в заздалегідь обумовленому місці. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області, а кошти розподіляли між собою.



У ході проведення заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та слідчі обласної поліції затримали п’ятьох учасників злочинної групи «на гарячому» та вилучили 2600 літрів викраденого дизпалива. Загалом 18 учасникам організованої злочинної групи – машиністам та їх помічникам, складачу поїздів, колишньому начальникові (на даний час працює машиніст) локомотивного депо – слідчі поліції повідомили про підозру.



Наразі обвинувальний акт стосовно фігурантів скеровано до суду за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України.



Заходи з документування та викриття «схеми» розкрадання палива службовими особами держпідприємства проходили спільно з працівниками Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.





Подобається це: Подобається Завантаження…