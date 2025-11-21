Життя перемагає навіть серед руїн. Під час розбору завалів будинку в Тернополі рятувальники знайшли живими двох котиків.

Про це повідомляє ДСНС України.

На першому поверсі знайшли кішку Мілку, яка зникла після вибуху. Її родина щодня приходила до будинку з надією побачити улюбленицю живою.

На другому поверсі знайшли 8-річну кішку Мію, яку налякав вибух, і вона сховалася у квартирі. Її теж повернули в руки щасливих господарів.

Серед болю втрат — це маленькі, але важливі перемоги життя.

19 листопада внаслідок атаки РФ у Тернополі було влучання в житлові будинки. Зокрема, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула масштабна пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Від удару загинула 31 людина, 94 —постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Подобається це: Подобається Завантаження…