У вересні в Західноукраїнському національному університеті стартував освітній проєкт «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей», у якому беруть участь звільнені у запас ветерани війни та члени їхніх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, які мешкають у Тернополі та на Тернопільщині, зокрема у Кременці, Бережанах, Скалаті, Бучачі, Підволочиську, Чорткові, Збаражі та ін. Навчання відбувається у навчально-науковому центрі з вивчення іноземних мов НІНОТ ЗУНУ як у Тернополі, так і в Кременці (на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка).

Підготовка слухачів ННЦВІМ ЗУНУ здійснюється у змішаному форматі за комунікативною програмою поглибленого вивчення англійської мови, яка передбачає використання сучасних мультимедійних засобів та інтерактивних методів навчання. Такий гнучкий підхід забезпечує належне засвоєння навчального матеріалу з удосконаленням лексичних і граматичних навичок. В освітньому процесі беруть участь досвідчені викладачі ЗУНУ: проф. Д.Ч. Чик; доц. Н.В. Янусь; М.3. Хміляр; Г.I. Сікора та ін. Після завершення навчання слухачі центру іноземних мов ННІНОТ ЗУНУ отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації та сертифікати про рівень володіння англійською мовою згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Проєкт реалізується ЗУНУ з метою підвищення професійної кваліфікації та соціальної реадаптації звільнених у запас військовослужбовців та членів їхніх родин за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та у співпраці з департаментом з питань ветеранської політики Тернопільської ОВА, ГУ Національної поліції у Тернопільській області, місцевими управліннями соціального захисту населення міста Тернополя і Тернопільської області, а також з ветеранськими спілками, громадськими організаціями, Тернопільським благодійним фондом «Карітас».

Реалізація таких освітніх ініціатив у нашому регіоні для ветеранів війни та їхніх родин є вкрай потрібним та дієвим інструментом на шляху до їхньої поступової адаптації до цивільного життя після фронту, підвищення професійної конкурентоспроможності та подальшого особистісного розвитку.

